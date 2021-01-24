環球晶 再提高世創收購價

矽晶圓廠環球晶公開收購德商世創（Siltronic）案，上周五（22日）將收購價由每股125歐元提高到140歐元現金之後，才隔一天，昨（23）日再度提高至145歐元，環球晶董事長暨執行長徐秀蘭強調，這是該公司最優、也是最終的收購價，該價格對全體Siltronic股東而言是非常公平合理。

環球晶昨日公告，子公司GlobalWafers GmbH公開收購Siltronic全部流通在外普通股之收購價格已提高至每股145歐元，該收購價已為最優且最終出價。

環球晶上周五收購價格為140歐元，但自從環球晶喊出公開收購後，目前世創股價已來到145.2歐元，環球晶提高收購價，應是為使整筆交易案順利進行。

環球晶提出最優且最終的收購價，較環球晶與Siltronic在公告已進入最終階段之協商前、截至於去年11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價71%，較每股125歐元的原收購價增加16%。

徐秀蘭表示，該公司相信，此次交易將為股東創造巨大價值，亦為客戶、員工和利益相關者帶來效益。環球晶已提高Siltronic收購價至每股145歐元，這是最優、也是最終的收購價，該價格對全體Siltronic股東而言是非常公平合理。因此，鼓勵Siltronic全體股東應賣其所持有股份。