鴻海集團轉型3+3 獲利添柴火

鴻海集團力拚轉型，雙線並進，企圖同時跨足電動車設計及零組件生產，隨著加速布局相關事業，法人預估，鴻海包含電動車的「3+3」轉型重心，明（2022）年營收和獲利占比可達3％-5％。

鴻海未來轉型重心「3+3」，涵蓋「電動車、數位健康、機器人」三大產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術，其中電動車被視為最早可以展現成果的項目。

在鴻海董事長劉揚偉操盤下，集團今年以來電動車布局加速進行，除結盟電動車新創公司拜騰汽車，又宣布與中國大陸傳統汽車大廠吉利控股合作，發展至今，鴻海已與裕隆、飛雅特克萊斯勒、拜騰、吉利等車廠結盟。

外部找盟友、找客戶，但鴻海最核心技術仍是與裕隆集團合作的鴻華先進，目標二年後推出電動車新品。在整車推出前，鴻海已透過MIH電動車平台積極制定技術、產品規格，並攜手國內外廠商搶食電動車零組件商機。

業界認為，鴻海電動車事業主要鎖定委外設計、零組件供應商機。鴻海董事長劉揚偉先前也表示，現在汽車市場有充沛產能，鴻海不會去做整車組裝。