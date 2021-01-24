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德經長致函台政府：盼台積增產晶片

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。路透
德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。路透

面對全球晶片短缺衝擊德國汽車產業，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函台灣政府，呼籲當局提高晶片供應量，並點名全球晶圓代工龍頭台積電

根據彭博資訊取得的資料，德國致函台灣經濟部長與行政院副院長，阿特麥爾在信中指出半導體晶片對汽車產業的重要性。他寫道，當前晶片缺貨正危及德國汽車產業、乃至全球經濟復甦；他並呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。

德國汽車工業協會（VDA）此前示警，全球晶片短缺將衝擊汽車製造商。根據德國經濟部說法，台積是德國汽車產業主要供應商。

上周美國汽車商也傳出要求美政府協助，向亞洲半導體製造商施壓，將部分產能轉做車用晶片。業者擔心，晶片荒若不紓解，生產受阻情況可能持續到今年秋季。

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