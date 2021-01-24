鴻海攻電動車 提前年底量產

鴻海集團強攻電動車，加速與中國大陸新創電動車廠拜騰汽車合作，鴻海董事長劉揚偉看好其發展性，提出「贏的公式」；拜騰內部人士透露，鴻海旗下富士康將派駐百位工程人員至拜騰南京廠，加速量產計畫，規劃新車量產時間從2022年第1季提前至今年底。

陸媒36氪報導，拜騰在22日下午舉行汽車全員會，劉揚偉以視訊形式參與會議，發表「讓拜騰贏」的演講，並提出三大「贏的公式」。

劉揚偉表示，拜騰有大螢幕數位化座艙體驗和品牌基礎，拜騰股東一汽集團懂怎麼造車，可以協助拜騰，富士康在供應鏈管理、整車和零組件整合、工程和品質管理等方面的累積，可以幫助拜騰加速量產。

劉揚偉指出，拜騰、一汽集團、富士康「三方強強聯手，沒有輸的理由」。富士康的目標不僅僅是拜騰，是把拜騰做成後，將電動車產業落在南京。

拜騰內部人士透露，富士康將派駐100多位工程人員到拜騰南京工廠，協助加速量產，目前已有一部分人進入工廠。拜騰原先設定2022年第1季量產，但在富士康協助下，希望將量產時間提前至2021年底。

由BMW、日產汽車前高層創立的拜騰曾被視為大陸電動車廠的明日之星，主要鎖定高級豪華車市場，當時與蔚來、理想、小鵬汽車並列一線新創車廠，惟隨後因經營不善，導致公司陷入營運困境。

隨著鴻海集團表態力挺，投注人與資源到拜騰，也讓拜騰有機會起死回生，將電動車順利量產，對鴻海集團來說，一旦拜騰做大，可望讓鴻海集團電動車相關零組件生意受惠。

鴻海集團今年初宣布，旗下富士康與拜騰、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte量產製造工作，力爭在2022年第1季前實現M-Byte量產。

根據該協定，鴻海集團將提供先進製造技術、營運管理經驗和產業鏈資源，應用在原有拜騰車廠的營運管理。

此外，此合作案也能帶動鴻海集團電動車零組件事業蓬勃發展。