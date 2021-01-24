正瀚攜興大 設研究學院

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

位於中科中興園區的正瀚生技，將於26日與中興大學就「國立中興大學正瀚研究學院」簽訂合作備忘錄，並為籌備辦公室正式揭牌。

這也是教育部推動《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（簡稱創新條例）」草案以來，國內產學合作簽署成立獨立學院的首例，極具指標意義。

簽約與揭牌儀式，將由正瀚生技董事長吳正邦與中興大學校長薛富盛共同主持。「國立中興大學正瀚研究學院」未來將以新農業為核心，招收碩博士生，培育國家重點產業所需高階人才。

此外，當天也是「第二屆正瀚生技創新獎」的頒獎典禮，總金額達107萬元，「基礎理論組」與「應用創新組」兩組的首獎得主各得20萬元獎金，雙雙創下台灣農業生技給在校生獎學金的新高紀錄。

本屆評審委員召集人、台灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生指出，相較於台灣高科技產業的一枝獨秀，以及對於相關科系學生與研究者提供若干獎勵措施與就業管道，農業生技在這方面相對欠缺。

因此「正瀚生技創新獎」對台灣農業生技、甚至是生命科學學院的莘莘學子來說，都會是種重大的鼓勵。

當天下午則是「精準育種與數位農業科技趨勢論壇」，將邀請農委會主委陳吉仲擔任大會演講嘉賓，針對「台灣推動新農業的政策方向」發表演說。

生技 中興大學 教育部

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