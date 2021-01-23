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蘋果攜手鴻海 培養供應商員工智慧製造能力

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
國際教育日前夕，由蘋果主導的「供應商員工教育和發展計畫（SEED）」，攜手鴻海集團（2317）旗下富士康與業成GIS-KY等多個供應商，持續協助員工打造智慧製造能力。（本報系資料庫）
國際教育日前夕，由蘋果主導的「供應商員工教育和發展計畫（SEED）」，攜手鴻海集團（2317）旗下富士康與業成GIS-KY等多個供應商，持續協助員工打造智慧製造能力。（本報系資料庫）

國際教育日前夕，由蘋果主導的「供應商員工教育和發展計畫（SEED）」，攜手鴻海集團（2317）旗下富士康與業成GIS-KY等多個供應商，持續協助員工打造智慧製造能力，涵蓋編碼、電腦數控（CNC）技術、機器人領域，課程推動至今已有超過400萬名人士受惠。

國際教育日明（24）日登場，陸媒報導，蘋果副總、大中華區董事總經理葛越近期南下中國大陸深圳出席SEED課程，她指出，人是我們所做的每件事情、打造每份產品的核心，我們不僅要考慮到產品的用戶，還要考慮到那些打造產品的員工。

在SEED 計畫課程中，有從事行政管理，也有裝配生產線員工，性別、職位、年齡各有差異，但在蘋果計畫裡，都是下一個智慧製造時代的共同參與者。

智慧製造為目前時代趨勢，但過快的技術演進，也讓不少製造工人脫隊，蘋果的SEED 計畫，就是希望能像種子一樣，藉由與供應商合作，通過今日的培訓播種，能讓未來員工學習智慧製造相關的勞動技能。

鴻海集團身為蘋果最大製造夥伴，旗下富士康及轉投資觸控模組廠業成GIS-KY皆有大量員工參與此計畫，透過課程學習如英語、IT相關課程和生活技能培訓，2018年起Swift 編碼也加入計畫，富士康成都園區於2019年也導入此課程。

同時，配合蘋果企業特性，SEED 計畫還開設四大領域職業認證，包含iPhone維修、電腦數控（CNC）技術、機器人技術及電工服務等。

蘋果SEED目前在中國共有25個運作點，每個季度蘋果會和供應商一起再次審核、更新SEED計畫課程。從2008年開始，至今已有超過400萬名員工受益於次計畫。

蘋果 富士康

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