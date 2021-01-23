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劉揚偉提「贏的公式」 派員加速拜騰電動車量產時間

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）強攻電動車，加速與中國大陸新創電動車廠拜騰汽車合作，鴻海董事長劉揚偉看好其發展性，提出「贏的公式」，同時，拜騰內部人士透露，鴻海旗下富士康將向拜騰南京廠派駐百位工程人員，加速其量產計畫，規劃將新車量產時間從2022年第1季提前至今年底。

陸媒「36氪」報導，昨（22）日下午拜騰舉行汽車全員會，劉揚偉以視訊形式參與會議，發表「讓拜騰贏」的演講，並提出三大「贏的公式」。

劉揚偉表示，拜騰有大螢幕數位化座艙體驗和品牌基礎，拜騰的股東一汽集團懂怎麼造車，可以協助拜騰，而富士康在供應鏈管理、整車和零組件整合、工程和品質管理等方面的累積，可以幫助拜騰加速量產。

劉揚偉指出，拜騰、一汽集團、富士康「三方強強聯手，沒有輸的理由」。富士康的目標不僅僅是拜騰，而是把拜騰做成以後，將電動車產業落在南京。

拜騰內部人士透露，富士康將向拜騰南京工廠派駐100多位工程人員，協助其加速量產，目前已經有一部分人進入工廠裡。拜騰原先設定2022年第1季量產，但在富士康協助下，公司高層希望將量產時間提前至2021年底或2022年初。

鴻海集團今年初宣布，旗下富士康與拜騰汽車、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第1季度前實現M-Byte量產。

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