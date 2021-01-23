英特爾擴大釋單台積 落空

英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）在法說會上表示，2023年多數晶片仍將自行生產，未來將採雙軌制生產，也倚賴委外代工。這項談話讓外界預期英特爾將大量釋單台積電的期待落空，台積電股價昨大跌24元，收649元，外資大賣6.1萬張，提款近400億元。

杰辛格21日在財報後的法說會上表示，「我有信心我們2023年的多數產品，將在內部生產。」

但他也表示，特定的技術和產品可能擴大利用外部晶圓代工。此舉已打破英特爾多年來都自行生產最先進晶片的傳統，形同承認英特爾落後於競爭對手。

英特爾法說會隻字不提台積電，業界觀察，英特爾非核心CPU部分晶片製造早已和台積電合作多年，未來會在英特爾產品開發上發揮更大效益。目前英特爾委外代工採雙軌制，非核心CPU部分委外由台積與聯電操刀，核心CPU僅釋出部分中階產品，高階CPU產品自產。

杰辛格將在2月15日正式上任有更多說明，他堅持維持自主設計與生產晶片的模式，「我們不只想縮小落差，還想奪回在處理技術產業的無庸置疑領導者地位」。他形容英特爾是「國家資產」，英特爾的成功對美國至關緊要，英特爾要在競爭的市場中保持敏捷、在客戶的需求前提出最佳產品。

杰辛格宣示將維持自主生產晶片後，英特爾股價22日早盤跌6.3%，台積電ADR也跌2.3%。華爾街日報分析指出，這代表杰辛格上任後，短期不會有重大變革。

華爾街日報引述知情人士指出，英特爾正考慮把一些最有價值的晶片外包給亞洲競爭對手生產，即將問世的繪圖處理晶片就外包給台積電。分析師也認為，英特爾不太可能將旗艦晶片委外生產。

從晶圓代工先進製程量產而言，業界觀察，英特爾10奈米2021年首季開始小量生產，英特爾認定其10奈米約當台積7奈米，但台積電7奈米早在2017年4月就試產，2018年獲超過40個客戶投片生產，去年7奈米營收單季貢獻比重已近三成。

去年台積電已經率先量產5奈米製程，更著手推動5奈米強化版、4奈米與3奈米的試產計畫，整體而言台積電已在先進製程量產上領先英特爾至少三年。