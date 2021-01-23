英特爾出貨增 廣達、仁寶受惠

英特爾去年第4季個人電腦（PC）晶片出貨量大增33%，高於整體PC市場增幅26%，受惠筆電強勁需求，筆電代工大廠廣達與仁寶同步受惠，兩大代工廠均表示，筆電訂單展望已經看到今年上半年。

英特爾在財報會議上表示，疫情影響大量人群仍須在家工作或在家學習，市場對PC的需求仍在成長。英特爾預估，今年上半年，消費者對筆電產品的需求將保持強勁，下半年取決於企業是否提升硬體方面的資本支出。

廣達2020年12月筆電出貨710萬台，月增50萬台，再創單月新高；2020全年筆電出貨達5,980萬台，創歷史新高，年增七成，未能達到6,000萬台目標，主要是缺料，訂單將遞延到第1季出貨。廣達預估，今年筆電出貨量將不亞於去年的水準，有機會再戰新高。

廣達表示，過去第1季都是傳統淡季，出貨量約季減25%，消費性筆電的淡旺季較明顯，但今年第1季需求持續強勁，季減幅度將較往年明顯收斂，有機會繳出歷年最佳的第1季。目前訂單能見度看到上半年無虞。

廣達更在2021農曆年期間加班、加錢、加料，希望員工留廠生產，應付強烈需求。

仁寶2020年筆電出貨4,800萬台，超越2019年的4,600萬台，再創新高，2021年仍將高個位數成長，繼續走高。仁寶表示，疫情在全球加重的趨勢下，筆電訂單能見度直達上半年，今年第1季是淡季，但業績有旺季水準的表現。

展望第1季，仁寶發言人呂清雄表示，為避免重蹈2020年第1季工廠無法開工的覆轍，目前持續拉貨，仁寶的採購數量在業界數一數二，受到的衝擊較小；加上大陸各地政府現在都呼籲不要春運，留在工廠過年，今年農曆年大陸工廠的員工數量將比往年多，趕工出貨使第1季淡季不淡，訂單能見度看到今年上半年。