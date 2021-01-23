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委外代工 台積沒被點名
英特爾昨（22）日法說會中，對委外代工策略說法模糊，增添想像空間，也沒點名台積電。業界觀察，台積電先進製程訂單能見度已達今年底，5G與高速運算晶片客戶群都在排隊，即使英特爾外包大單，台積電恐無閒置產能支援。但長期而言，英特爾擴大委外對台積電營運仍是錦上添花。
台積電先前法說會公布今年資本支出高達250至280億美元，創歷史新高，更反映未來三年市場需求的強勁。台積電曾在2010年至2014年資本支出金額連續跳躍成長，約2015年後產能與技術都超過英特爾，近年來從16奈米以下先進製程都有大批應用客戶群積極投片生產。
台積電不和晶片客戶競爭，相較英特爾與三星集團，更專注客戶群服務。據了解，台積電因應5奈米製程來自5G與高速運算等需求強勁與產能吃緊，產能持續拉升，月產能從先前8萬片加速衝刺邁向十萬片，產能爬升速度較7奈米還快，但客戶群持續擴大生產目標，訂單已排到2021年下半年。
去年底時業界就傳出，蘋果A系列與M系列晶片先包下台積電3奈米首批產能。有了蘋果搶先預定，台積3奈米計畫2021年初步完成認證並試產，持續衝刺2022年量產目標。
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