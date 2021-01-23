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英特爾去年營收創高 本季看旺

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
圖／經濟日報提供
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受惠於筆電與個人電腦（PC）需求強勁，晶片製造大廠英特爾（Intel）去年全年營收創新高，本季獲利與營收都優於市場預期，今年上半年的筆電需求將維持熱絡。

英特爾向來在美股盤後發布財報，21日突然在收盤前公布上季財報。金融時報報導，原因是駭客侵入英特爾網站，竊取財務敏感資訊。英特爾認為，駭客已取得上季表現亮眼的財報細節，因而提前發布財報。英特爾目前也正在調查此事。

英特爾預估，本季經調整後的營收約為175億美元，每股盈餘1.1美元，都高於分析師預測。

財務長戴維斯表示，英特爾看好上半筆電需求仍然強旺，下半年要看企業是否擴大硬體支出，預計4月發布全年展望。

英特爾上季營收比去年同期小幅下滑1.1%至199.8億美元，淨利年減14.5%至59億美元，經調整後每股盈餘1.42美元，都優於預期。去年全年營收達到779億美元，刷新紀錄，但淨利略降至209億美元。

上季PC晶片部門營收年增9%至109億美元，筆電晶片銷售更激增30%，但平均售價下跌15%；上季資料中心事業營收則年減約16%至61億美元。上季毛利率為56.8%，略低於過去的約60%。

英特爾旗下的自駕車部門Mobileye表現亮眼，營收增加約50%至3.33億美元。

英特爾 營收 財報

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