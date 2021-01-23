聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積避開兩風險 股東更開心
彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，英特爾出乎意外堅持自行生產晶片，應該讓台積電鬆了一口氣。英特爾未必是穩定的訂單來源，也降低台積電被監管當局盯上的風險。
英特爾即將上任的執行長杰辛格表明，不會為了節省設廠和營運的成本，放棄晶片製造業務、改成全部委外生產，甚至強調要推動高階製程，「想在製程技術上重登無庸置疑的領導地位」。
台積電今年提出破紀錄的280億美元資本支出，建立最先進製程產能。英特爾近年在技術上相對落後，業界認為全部委外生產也很合理，但英特爾既然堅持，台積電也不必擔負起為了一個大客戶建立產能的責任。
高燦鳴認為，英特爾釋單給台積電，短期看來或許對台積電有利，但很保難證未來幾年穩定的訂單，產能規畫和投資設廠更是大事，弄砸了要付出昂貴代價。
台積電若要接下英特爾的高階晶片訂單，須大幅增加支出以創造產能，但電腦和伺服器用晶片量大卻不穩定。台積電在這個領域已有超微（AMD）和輝達（NVidia）兩大客戶，再加英特爾只會加深高峰與低谷期之間的差距。以英特爾歷史來看，也非最穩定的客戶。
若台積電接單也升高被監管風險。台積電的實力最近已引發歐洲監管當局的注意，萬一英特爾退出製造業務、轉單台積電，更升高壟斷的風險。
高燦鳴指出，杰辛格提出在某些技術和產品上擴大使用外部晶圓代工廠─其實更符合台積電的利益，意味台積電會有更多訂單，但不必花數十億美元以滿足英特爾先進技術的要求，台積電股東應該感到開心。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言