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台積避開兩風險 股東更開心

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，英特爾出乎意外堅持自行生產晶片，應該讓台積電鬆了一口氣。英特爾未必是穩定的訂單來源，也降低台積電被監管當局盯上的風險。

英特爾即將上任的執行長杰辛格表明，不會為了節省設廠和營運的成本，放棄晶片製造業務、改成全部委外生產，甚至強調要推動高階製程，「想在製程技術上重登無庸置疑的領導地位」。

台積電今年提出破紀錄的280億美元資本支出，建立最先進製程產能。英特爾近年在技術上相對落後，業界認為全部委外生產也很合理，但英特爾既然堅持，台積電也不必擔負起為了一個大客戶建立產能的責任。

高燦鳴認為，英特爾釋單給台積電，短期看來或許對台積電有利，但很保難證未來幾年穩定的訂單，產能規畫和投資設廠更是大事，弄砸了要付出昂貴代價。

台積電若要接下英特爾的高階晶片訂單，須大幅增加支出以創造產能，但電腦和伺服器用晶片量大卻不穩定。台積電在這個領域已有超微（AMD）和輝達（NVidia）兩大客戶，再加英特爾只會加深高峰與低谷期之間的差距。以英特爾歷史來看，也非最穩定的客戶。

若台積電接單也升高被監管風險。台積電的實力最近已引發歐洲監管當局的注意，萬一英特爾退出製造業務、轉單台積電，更升高壟斷的風險。

高燦鳴指出，杰辛格提出在某些技術和產品上擴大使用外部晶圓代工廠─其實更符合台積電的利益，意味台積電會有更多訂單，但不必花數十億美元以滿足英特爾先進技術的要求，台積電股東應該感到開心。

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