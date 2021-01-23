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陸手機晶片市占 聯發科稱冠

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

市調公司CINNO Research報告稱，2020年高通在大陸智慧手機市場的出貨量年減48%，海思受到美國制裁因素影響，全年萎縮17.5%。聯發科趁勢崛起，下半年市占率大幅成長至31.7%，首次成為大陸市場最大智慧手機處理器廠商。

網易財經報導，2020年大陸市場智慧手機處理器出貨量為3.07億顆，年減20.8%。高通在陸出貨量衰退48%，市占率從2019年的37.9%，大幅滑落至2020年的25.4%，排第三；華為海思以27.2%市占率排第二。

華為2019年被美國商務部列入「實體清單」黑名單，包括高通在內的美國企業無法出貨給華為。華為轉向使用自家海思設計的麒麟晶片，也找聯發科救急。

聯發科成功突圍，天璣800、天璣720兩大中端平台功不可沒，天璣800市占率甚至超過麒麟820，成為僅次於驍龍765G的中端5G方案。受惠於大陸本土四大品牌支持，聯發科出貨量增長。2020年華為、OPPO、vivo和小米四大品牌賣出的5G終端中，採用聯發科5G方案比重高達22.6%，大幅提升採購量。

新浪財經報導，諮詢機構IDC大陸研究經理王希分析，相比高通，聯發科的中低端價位段的布局更豐富，在2020年，天璣系列發布六款晶片，呼應大陸市場對5G產品低於人民幣2,000元以下的需求；下半年聯發科絕大部分的5G晶片，都銷往大陸市場。

艾媒諮詢執行長張毅指出，高通原本是霸主，美中貿易戰使大陸手機廠商更青睞聯發科的晶片，讓聯發科有崛起的機會。

大陸手機處理器市場格局變化，從4G時代高通一家獨大局面，到2020年逐步發展成海思、高通、聯發科三足鼎立格局。

聯發科 智慧手機 高通

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