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美發起337調查 立訊遭殃

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

美國瞄準陸企動用337調查，這次是連接器與代工大廠立訊精密遭殃，大陸商務部昨（22）日在官網公告，美國國際貿易委員會（ITC）21日投票，立訊將被調查特定電氣連接器與保持架等產品專利是否侵權。

美國連接器與線纜大廠安費諾（Ampheol）在2020年12月18日依據「美國1930年關稅法」第337節規定，向ITC提出申請，指控立訊及子公司，對美出口、在美進口或在美銷售產品侵犯專利權，請求ITC發布有限排除令和禁止令。

立訊是紅色供應鏈指標性廠商，成立以來就朝向與鴻海類似的策略發展，近年來積極切入蘋果供應鏈，拿下無線充電、醫學、觸控模組等產品，2017年立訊拿到AirPods組裝，去年買下緯創在中國崑山的工廠，切入iPhone組裝，蘋果刻意扶植立訊成為供應商，鴻海、和碩、緯創等台廠都紛紛轉向更高階產品發展。

立訊曾於去年12月21日發布聲明，指337調查對生產、經營不會造成實質性影響。內部核查，目前共五個美國專利涉及337調查，分別涉及導電塑膠技術與端子橫排注塑成型技術，但都是自主研發設計並應用於高速外部IO連接器產品中。

公告表示，自進入高速通訊連接器領域以來，與安費諾集團在該領域的專利布局上各有優勢，在保持積極開放的溝通下，對彼此專利各有所主張。

立訊 連接器

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