英特爾、廣達與仁寶三大咖 同聲看好上半年筆電展望

英特爾2020年第4季個人電腦（PC）晶片出貨量增加33%，優於整體PC市場的26%增幅，主要是受惠筆電的強勁需求，筆電代工大廠廣達（2382）與仁寶同步受惠，兩大代工廠均表示，目前筆電展望已經看到2021年上半年。

英特爾在財報會議上表示，受到疫情影響，依然有大量人群在家工作或在家學習，因此，市場對PC的需求仍在成長。英特爾預估，2021上半年，消費者對筆電產品的需求將保持強勁，至於下半年展望，要取決於企業是否提升硬體方面的資本支出。

廣達2020年12月筆電出貨710萬台，月增50萬台，再創單月新高，推升2020全年筆電出貨達5980萬台，創歷史新高，年增七成，未能達到6000萬台目標，主要是缺料，訂單將遞延到第1季出貨。廣達預估，2021年筆電出貨量將不亞於去年的水準，有機會再戰新高。

展望2021第1季？廣達表示，過去兩年，第1季都是傳統淡季，出貨量約季減25%，主要是廣達以消費性筆電為主，淡旺季較明顯，不過，2021年第1季需求持續強勁，訂單沒有被滿足，季減幅度將較往年明顯收斂，有機會繳出歷年最佳的第1季。廣達目前訂單能見度看到2021上半年無虞。

廣達表示，第1季需求仍然強勁，2021農曆年期間希望工廠的員工加班、加錢、加料生產，以應付客戶強烈需求。

仁寶2020年筆電出貨4800萬台，超越2019年的4600萬台，再創新高，2021年仍將高個位數成長，再創新高。仁寶表示，受到疫情在全球有加重的趨勢下，筆電訂單能見度直達2021上半年，今年第1季淡季業績將有旺季水準的表現。

展望2021第1季，仁寶發言人呂清雄表示，客戶為避免重蹈2020年第1季工廠關閉的覆轍，目前持續拉貨，雖然面臨缺料危機，但仁寶的採購數量在業界數一數二，受到的衝擊較小，加上大陸疫情也加重，並呼籲不要春運，留在工廠過年，使得2021年農曆年的大陸工廠員工數量，將比往年要多，也使得2021第1季淡季，將有旺季的水準，訂單能見度看到今年上半年。