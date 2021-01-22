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東森抽10台iPhone 12 Pro Max 春節大樂透加碼抽百萬

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，本月消費1元起，可參加100枚東森幣抽獎活動，這回東森購物將抽出10台iPhone 12 Pro Max 256G，2月2日LIVE抽獎。東森購物／提供
「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，本月消費1元起，可參加100枚東森幣抽獎活動，這回東森購物將抽出10台iPhone 12 Pro Max 256G，2月2日LIVE抽獎。東森購物／提供

東森購物（2614）力拚年終買氣，春節再加碼！與台彩樂透同開號碼，只要50枚東森幣就能下注，頭獎一百萬東購購物金，天天開獎，槓龜再累績到下一期，滾出超大紅包！

「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，本月消費1元起，可參加100枚東森幣抽獎活動，這回東森購物將抽出10台iPhone 12 Pro Max 256G，將在2月2日舉行LIVE抽獎。

東森購物現正強打「過年換家電」、「年菜預購」、「彰化好物購」等好康優惠，即日起至1月31日止，21間指定銀行最高回饋20%，此外，Apple Pay綁定JCB卡，享30%回饋；透過LINE購物導購東森購物，不定期推出LINE POINTS 加碼回饋活動。 

東森購物指出，在抽獎活動帶動之下，有效拉抬業績，2020年12月營收達25億元，年增率16%。為了回饋廣大會員，即日起至1月31日期間，全通路任一筆1元起有效消費，就有機會用100枚東森幣帶回iPhone 12 Pro Max 256G(市值41,400元)，共有10台，2月2日開獎。 

迎接農曆春節，東森購物祭出眾多年節優惠，過年換家電，東森購物ETMall推出指定抗寒家電優惠，包含：熱水器、電暖器、健康泡腳機、恆溫電熱毯、烘被機、除濕機等，除了價格下殺之外，還送10％東森幣；電視類，首推購買SUMSUNG三星電視，並在臉書分享心得文，免抽獎贈500元超商禮券及3張王品餐券(每張市價1,529元)；手持吸塵器也有活動，SHARP夏普吸塵器下單再折，指定商品最高再送萬元頂級飯店食宿券。 

iPhone 12 Pro Max 家電

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