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南亞科取消跨部門尾牙 並拒絕非必要性拜會

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
塑集團旗下DRAM廠南亞科今日表示，配合集團防疫措施，已拒絕廠商非必要性拜會，內部也取消跨部門的尾牙或聚會。圖／聯合報系資料照片
塑集團旗下DRAM廠南亞科今日表示，配合集團防疫措施，已拒絕廠商非必要性拜會，內部也取消跨部門的尾牙或聚會。圖／聯合報系資料照片

面對疫情升高，且集團中已有人確診，台塑集團旗下DRAM廠南亞科今日表示，配合集團防疫措施，已拒絕廠商非必要性拜會，內部也取消跨部門的尾牙或聚會，同時加強員工防疫意識及平常的疫調，以維持所有人員和生產不受任何影響。

南亞科強調，在新冠肺炎才自武漢爆發時，公司就升高防疫超前部署，後來疫情爆發，公司嚴格要求所有員工遵守防疫標準作業流程，且要求內部員工和外部供應部都必須嚴格遵守。

南亞科強調從疫情以來，公司幾乎一刻都不敢鬆懈。隨著疫情升高，加集團內已有確診案例，台塑集團已再度通令旗下所有公司升高防疫層級，南亞科也配合相關要點，取消跨部門尾牙或餐敘等活動，同時拒絕供應鏈廠商非必要性拜訪，也要求員工禁止出差。

南亞科 疫情

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