中華電信攜手廣達 推動5G智慧醫療

電信龍頭中華電信（2412）廣結盟再下一城，中華電信董事長謝繼茂與廣達（2382）董事長林百里今（22）日宣布簽屬合作備忘將結合雙方集團優勢資源與領先技術能量，共同加速推動5G智慧醫療服務。

中華電信是台灣電信龍頭，也是國內資通訊領導品牌，近年積極投入智慧物聯網和5G技術的研發應用，更將觸角延伸至智慧整合醫療服務。

中華電信表示，面對偏鄉地區專科醫師人力不足與醫療資源缺乏問題，5G通訊網路具備有高速率和低延遲的特性，結合AIoT智慧物聯網，將可以具體落實遠距醫療，克服不利地理環境因素，改善偏鄉醫療環境。

中華電信指出，與廣達電腦合作，將以廣達電腦的智慧醫療穿戴物聯網裝置、智慧遠距照護與醫療相關軟硬體設備、人工智慧醫療雲運算整合平台QOCA為基礎，結合中華電信的5G行動通訊技術與高資安雲端服務等核心能力，串聯偏鄉與都市醫院，將醫院服務從醫院向外延伸，建構完整智慧醫療網路，達成5G遠距智慧醫療的服務。

中華電信強調將以優勢的資通訊整合技術，引領台灣5G產業突破創新，打造更優質便利的智慧化服務環境。藉由與廣達電腦的合作，除加速5G產業垂直整合應用，也共同推動5G遠距智慧醫療之建置，實踐企業社會責任。