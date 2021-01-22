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高通攜手澳洲電信、愛立信 打造5G下載速度5Gbps新紀錄

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

手機晶片大廠高通宣布，與澳洲電信、愛立信攜手，成功創造5G商用網路單一用戶下載速度最高達5Gbps的新紀錄。

高通指出，此次5G NR數據通話，是透過商用網路在黃金海岸5G創新中心實現。這是全球首次使用智慧型手機外型的行動測試裝置、連接商用網路達成的紀錄，也是澳洲電信持續投入的成果。這項成就建立在先前於2020年9月達成最高下載速度4.2Gbps紀錄的基礎之上。

上述三家業者合作，是採用愛立信無線系統，針對毫米波的一體式基地台Streetmacro 6701，創下在即時網路上最高流通速率的新紀錄。所使用的裝置為智慧型手機外型的行動測試裝置，搭載高通驍龍X60 5G數據機及射頻系統，並配有第三代高通QTM535毫米波天線模組。

高通旗下高通技術公司資深副總裁暨4G/5G部門總經理Durga Malladi表示，能夠為毫米波重大的里程碑盡一份心力，達到5 Gbps的下載速度，深感榮幸。5G毫米波能為消費者和企業實現更多新的使用案例，並讓現在的行動裝置受益於其更大的網路容量、高速和低延遲的特性。

5G 高通 智慧型手機

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