賽靈思：今年數位化將加速

FPGA大廠賽靈思（Xilinx）近日釋出對於今年的產業展望與預測，該公司認為， 影響2020年的幾個主要發展趨勢，將持續發揮作用並加速發展，其中包括應用向雲端遷移、邊緣運算、5G，以及來自更多不同終端裝置的資料量爆炸，還有用於AI與其他作業負載的新特定領域架構異質運算及產業整合。

賽靈思表示，去年的新冠肺炎疫情，在遠距工作、學習、醫療保健、娛樂、工廠營運等方面都帶來很多啟示，大規模的疫情在今年將進一步加速這些趨勢，並推動新的創新和商業模式。整體而言，將可見到一切的數位化加速，從終端到邊緣，和雲端無所不在的互聯智慧，對高效能、低延遲和自行調適運算的需求等。

關於5G加速發展，賽靈思指出，電信營運商應希望能掌握自己的命運，在新的5G分解式系統中混合與搭配一流的硬體和軟體。在虛擬化5G核心之後，現在重點已轉向以運用商用伺服器硬體的優勢，來替代專用系統解決方案。隨著Open RAN的引入和優勢，電信營運商正逐步擺脫傳統的專用無線設備，轉而採用開放、分解式電信伺服器的無線通訊方式，許多新的5G Open RAN網路部署將開始加速。

賽靈思也提到，機器學習（ML）在5G網路的各個面向都很有用，在無線電層面，可以優化波束成形演算法，以更佳地適應不斷變化的頻段狀況，且ML和AI將在整體網路安全和抵禦入侵發揮重要作用。

至於自駕車方面，賽靈思表示，貨運業已開始邁向自動化，2021年將在這個領域看到更多進展，將可看到長途卡車行駛在僅限於高速公路的特殊路線上，將貨物從倉庫運輸到另一間倉庫，而這些路線透過特殊的5G連接，並配有架設於地面上的感測器陣列，也會在緊急狀況下由遠端的駕駛員接手行駛。

另外，賽靈思也指出，2021年可預見機器人應用將擴散到工廠以外的場域，也將看到無線通訊、安全協議和AI等廣泛的技術開發和採用加速發展，以加強遠距病人照護、即時護理解決方案和遠距醫療。