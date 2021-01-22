快訊

染疫足跡害慘海鮮餐廳、訂位全取消 一通電話讓老闆哭了

台股開盤下跌168點...英特爾釋單未能預期 台積電開跌24元

賽靈思：今年數位化將加速

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

FPGA大廠賽靈思（Xilinx）近日釋出對於今年的產業展望與預測，該公司認為， 影響2020年的幾個主要發展趨勢，將持續發揮作用並加速發展，其中包括應用向雲端遷移、邊緣運算、5G，以及來自更多不同終端裝置的資料量爆炸，還有用於AI與其他作業負載的新特定領域架構異質運算及產業整合。

賽靈思表示，去年的新冠肺炎疫情，在遠距工作、學習、醫療保健、娛樂、工廠營運等方面都帶來很多啟示，大規模的疫情在今年將進一步加速這些趨勢，並推動新的創新和商業模式。整體而言，將可見到一切的數位化加速，從終端到邊緣，和雲端無所不在的互聯智慧，對高效能、低延遲和自行調適運算的需求等。

關於5G加速發展，賽靈思指出，電信營運商應希望能掌握自己的命運，在新的5G分解式系統中混合與搭配一流的硬體和軟體。在虛擬化5G核心之後，現在重點已轉向以運用商用伺服器硬體的優勢，來替代專用系統解決方案。隨著Open RAN的引入和優勢，電信營運商正逐步擺脫傳統的專用無線設備，轉而採用開放、分解式電信伺服器的無線通訊方式，許多新的5G Open RAN網路部署將開始加速。

賽靈思也提到，機器學習（ML）在5G網路的各個面向都很有用，在無線電層面，可以優化波束成形演算法，以更佳地適應不斷變化的頻段狀況，且ML和AI將在整體網路安全和抵禦入侵發揮重要作用。

至於自駕車方面，賽靈思表示，貨運業已開始邁向自動化，2021年將在這個領域看到更多進展，將可看到長途卡車行駛在僅限於高速公路的特殊路線上，將貨物從倉庫運輸到另一間倉庫，而這些路線透過特殊的5G連接，並配有架設於地面上的感測器陣列，也會在緊急狀況下由遠端的駕駛員接手行駛。

另外，賽靈思也指出，2021年可預見機器人應用將擴散到工廠以外的場域，也將看到無線通訊、安全協議和AI等廣泛的技術開發和採用加速發展，以加強遠距病人照護、即時護理解決方案和遠距醫療。

5G 疫情 雲端

延伸閱讀

德國推開放架構Open RAN 減少依賴華為等供應商

工廠亂倒魚漿、油炸粉 新北五股坑溪染上乳白液體

台積封測新布局 米玉傑掌舵

美日中科技角力 台積電扮要角

相關新聞

鴻海拚智慧工廠 秀AI技術

鴻海集團昨（21）日宣布，推出非監督式學習（Unsupervised Learning）人工智慧（AI）演算法「FOXC...

美律無響室 開放學生參觀

電聲大廠美律（2439）昨（21）日於台中逢甲大學舉辦「耳機DIY 」活動，並首度開放斥資4,000萬元全台最大無響室供...

宏捷科瞄準5G商機 砸5億元建無塵室

砷化鎵大廠宏捷科（8086）昨（21）日公告，擬斥資5.17億元興建無塵室並進行廠務擴建工程，期盼藉此擴增產能，全力搶攻...

中華電行動網路 奪三冠王

行動網路競爭激烈，電信龍頭中華電信靠著「最多4G、5G頻譜」、「積極建設」雙軌並進。國際速報告權威領導品牌Ookla旗下...

中華電5G基地台 年底拚1萬座

中華電信「加速、加量」拚5G網路建設，五年目標三年完成，今年年底5G基地台超過1萬座，5G人涵蓋率超過七成，行動上網體驗...

中華電攜金融業 攻支付

電信龍頭中華電信（2412）持續強化廣結盟策略，昨（21）日宣布與台新銀行、萬事達卡合作全台第一個「手機就是刷卡機」服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。