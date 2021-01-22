鴻海拚智慧工廠 秀AI技術

鴻海集團昨（21）日宣布，推出非監督式學習（Unsupervised Learning）人工智慧（AI）演算法「FOXCONN NxVAE」，導入旗下生產線，進行產品外觀檢測，成功降低50%以上的產線檢測人力，並已實際應用在鴻海科技集團中國大陸園區內的電子產品外觀檢測產線上。

鴻海半導體事業群晶片與系統方案事業處副總劉錦勳說．集團生產線品質良率早已超過99%，累積的工業數據龐大，除了持續進行品質改善外，也讓AI得以發揮，助益產業發展。

此次AI團隊研發非監督式學習演算法，不僅降低產線新產品導入的陣痛期，也是業界人工智慧發展的重要里程碑。

FOXCONN NxVAE已可全面檢視產品外觀常見的13類瑕疵，並達到零漏檢的客戶要求，降低50%以上的產線檢測人力，除提升整體工作效率外，也代表鴻海往智慧工廠的目標更向前邁進一大步。