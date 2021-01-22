鴻海拚智慧工廠 秀AI技術

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團昨（21）日宣布，推出非監督式學習（Unsupervised Learning）人工智慧（AI）演算法「FOXCONN NxVAE」，導入旗下生產線，進行產品外觀檢測，成功降低50%以上的產線檢測人力，並已實際應用在鴻海科技集團中國大陸園區內的電子產品外觀檢測產線上。

鴻海半導體事業群晶片與系統方案事業處副總劉錦勳說．集團生產線品質良率早已超過99%，累積的工業數據龐大，除了持續進行品質改善外，也讓AI得以發揮，助益產業發展。

此次AI團隊研發非監督式學習演算法，不僅降低產線新產品導入的陣痛期，也是業界人工智慧發展的重要里程碑。

FOXCONN NxVAE已可全面檢視產品外觀常見的13類瑕疵，並達到零漏檢的客戶要求，降低50%以上的產線檢測人力，除提升整體工作效率外，也代表鴻海往智慧工廠的目標更向前邁進一大步。

鴻海

延伸閱讀

鴻海發布全新AI演算技術 降低50%以上產線檢測人力

瞄準Apple car供應鏈，鴻海真能從手機代工跨足電動車？老總：市場已經給了答案！

鴻海秀AI肌肉！ 發布非監督式學習AI演算技術

鴻海投資AI新創 助攻電動車

相關新聞

鴻海拚智慧工廠 秀AI技術

鴻海集團昨（21）日宣布，推出非監督式學習（Unsupervised Learning）人工智慧（AI）演算法「FOXC...

美律無響室 開放學生參觀

電聲大廠美律（2439）昨（21）日於台中逢甲大學舉辦「耳機DIY 」活動，並首度開放斥資4,000萬元全台最大無響室供...

宏捷科瞄準5G商機 砸5億元建無塵室

砷化鎵大廠宏捷科（8086）昨（21）日公告，擬斥資5.17億元興建無塵室並進行廠務擴建工程，期盼藉此擴增產能，全力搶攻...

中華電行動網路 奪三冠王

行動網路競爭激烈，電信龍頭中華電信靠著「最多4G、5G頻譜」、「積極建設」雙軌並進。國際速報告權威領導品牌Ookla旗下...

中華電5G基地台 年底拚1萬座

中華電信「加速、加量」拚5G網路建設，五年目標三年完成，今年年底5G基地台超過1萬座，5G人涵蓋率超過七成，行動上網體驗...

中華電攜金融業 攻支付

電信龍頭中華電信（2412）持續強化廣結盟策略，昨（21）日宣布與台新銀行、萬事達卡合作全台第一個「手機就是刷卡機」服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。