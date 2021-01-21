聯發科發表新5G晶片 外資、券商上調目標價至千元
聯發科（2454）發表新款5G旗艦系統單晶片天璣1200，外資看好天璣1200有助於聯發科拿下更多訂單，紛紛調升目標價，激勵市場資金積極敲進，聯發科收在934元，創歷史收盤新高，劍指千元關卡。
聯發科釋出產品利多，未來營運動能持續增強，法人圈紛紛按讚認同，上調目標價反映，新一波上調目標價的外資券商中，美銀證券目標價從870元上調到1,000元，高盛證券目標價由880元調升至1,100元，瑞信證券目標價上調至960元，摩根大通目標價上調至950元。
受惠5G相關商機，聯發科股價自今年開始即接連突破800元、900元關卡，昨在偏多氛圍進一步鞏固之下，成交量攀揚至1.7萬張，漲62元或7%，收在934元，再創歷史收盤新高，攻勢啟動。
美銀證券指出，5G晶片市場在今年為賣方市場，其天璣1200將更確立其中高階市場地位，有助聯發科獲利表現，而在5G應用持續拓展下，上調聯發科2020、2021、2022EPS至25.30、40.21、46.62元。
高盛證券分析，聯發科2020營運表現已優於預期，而隨智慧型手機市況回溫，聯發科4G市占提升，5G布建有成，去年強勁的營運表現可望延續至今年，預期聯發科2019~2023獲利CARG可來到34.6%，分別上調今明年EPS 9.3%、10.1%至38.48元、44.02元。
瑞信證券看好聯發科挾5G晶片，可望拿下更多品牌手機品牌廠訂單及市占率，預估其在榮耀、OPPO、Vivo的占有率在2022年可來到50%，在小米的市占來到35%，占60%~70%在其餘較小的陸系手機品牌，並保有10%~15%的市占在三星手機上。
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