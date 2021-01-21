震旦旗下金儀推智能辦公防疫解決方案 助企業防疫

因應後疫時代需求，震旦集團（2373）旗下金儀持續引進多項「軟+硬企業防疫解決方案」，如人臉辨識系統、遠距視訊會議系統、大視屏、紅外線熱顯像儀、多功能認證卡機及KONICA MINOLTA bizhub i系列智能影印機等「零接觸」商品，協助企業加速數位轉型。

受到新冠肺炎的影響，各大飯店、餐飲業者紛紛推出無接觸服務。金儀表示，金儀推出結合出勤的人臉辨識系統，除了提升門禁管理的效率，更能降低非必要的接觸，只要0.03秒就能辨識身分，並能多角度抗光源、多人同時辨識，即使移動中也能精準動態人臉辨識。

此外，企業近期在大視屏及視訊軟體、攝像頭的需求大增，也間接證明遠端或異地辦公仍持續進行。金儀指出，為打造安全遠距辦公平台，也引進多點觸控螢幕，其觸控反應靈敏，可多人多點同步使用，連結上攝像頭即可以作為視訊設備，提供企業多元化數位協作功能；並結合紅外線熱顯像儀，在零接觸原則下，大幅提升人員進出的效率更保障人員健康安全。

根據國際金融研究機構指出，遠端醫療、學習、工作、外送等4大「零接觸經濟」，預估5年內將成長80％，產值上看16兆元，市場商機可期。

金儀表示，金儀深耕辦公設備領域，主張「辦公新森活」為企業量身打造健康無毒、環保節能的辦公環境，並以數位印刷軟／硬體實力及多元防疫商品解決方案（雲端人資系統、人臉辨識系統、紅外線熱顯像儀），期望協助企業打造優質且環保的辦公環境，並為後疫情時代超前部署。