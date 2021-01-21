郭台銘看好台灣發展電動車 但電池要加強

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日表示，他看好台灣在電動車產業的發展，例如特斯拉第一部車就是在中壢工業區做的，台灣發展電動車，不行單打獨鬥，因此，鴻海組成大聯盟，創立平台，若與韓國相比，韓國車廠跨入電動車領域，他們在創新、靈活與彈性，不如台灣，但是電池產業，台灣還要加強。

台灣模具工業同業公會今天舉行30週年慶活動，郭台銘以創會理事長身分受邀出席，並在會後接受媒體訪問時作出以上表示。

針對市場傳出，鴻海大客戶與韓國合作電動車？他說，他一向不評論客戶，電動車產業的關鍵在電池，很重要，台灣很可惜，電池產業要加強，台灣在電池雖有基礎，但是還要再發展。至於韓國汽車廠在電池的布局很久，未來台灣在包括電池與能源管理，這兩大電動車發展關鍵，要持續加強。

他說，台灣當然有機會發展電動車，像特斯拉第一部車就是在中壢工業區做的，單打獨鬥不行，所以鴻海組成大聯盟，創立平台，韓國是大企業，台灣是中小企業，如螞蟻雄兵，韓國在創新發展，靈活與彈性不如台灣，他看好台灣在電動車產業的未來發展。

他說，當初特斯拉在台灣造車，但是為何又拉回美國去做？因為台灣汽車市場不大，汽車三大市場是美國、中國大陸與歐盟，台灣要做整車外銷很困難，所以要設立平台，台灣的強項在半導體，操作介面，至於製造則必須要全球化。將來汽車工業，設計開發會落在台灣，最後組裝則會在當地市場，這將對汽車的設計、組裝與製造整個生態鏈，產生很大改變。

他說，電動車的發展，電池是關鍵之一，台灣在電池方面應該要有關鍵廠商，材料工業在電池產業很重要。不過，台灣擁有半導體，模具，精密機械，加上5G網路，可以在電動車扮演關鍵角色。