小米旗下POCO以獨立品牌之姿 在台推出POCO M3

小米旗下子品牌POCO去年11月以獨立品牌之姿，在全球展開全面布局，今（21）日宣布在台推出POCO M3，以3,999元起跳的親民價，搶攻台灣手機市場。

據了解，POCO曾在2018年於台灣推出POCO F1，此次為首度以獨立品牌在台推出POCO M3。POCO表示，POCO在2018年推出首支POCO F1後，三年內已打入全球超過35個市場，首款POCO F1以新人之姿在全球累積出貨量超過220萬支，而POCO全系列產品在全球出貨量也超過900萬支。

由於許多消費者尚未升級到5G門號，意味4G手機仍有一定的市場需求，POCO也鎖定年輕族群喜歡照相、追劇、玩遊戲等需求，希望以親民售價，攻占年輕族群市場。POCO M3採用高通S662 行動平台、4800萬畫素 AI 三鏡頭相機、6,000毫安培大容量電池。

POCO M3提供黃、黑、藍三款顏色，售價為3,999元（4GB+64GB）及4,699元（4GB+128GB），自1月22日上午10時起於PChome 24h購物POCO旗艦館獨家開賣，前2,000名購買並成功付款者，還可獲得10000行動電源乙個（價值345元），數量有限，送完為止。