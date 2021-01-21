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台積電飆天價 富邦科技ETF大吃補

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
上市櫃ETF漲幅前十名。(製表:記者楊伶雯)
上市櫃ETF漲幅前十名。(製表:記者楊伶雯)

台積電（2330）今(21)日收673元，漲幅4.01%，台積電權重占比達74%的富邦科技ETF（0052）大吃補，今日收在136.45元，上漲5.8元，漲幅4.44%，漲幅居原型股票ETF之冠，為所有上市櫃ETF漲幅第六名。

根據統計，今日原型股票ETF漲幅前十名依序是富邦科技、統一FANG+、富邦摩台、元大電子、國泰台灣5G+、元大台灣50、第一金工業30、台新全球AI、元大MSCI台灣、富邦台50。

富邦科技市場規模60.7億元，因為持有台積電權重高，受惠於台積電股價強漲，推升漲勢，統計今年來漲幅23.82%，1年來漲幅88.21%，今日開平走高，漲幅往前衝，擠進所有上市櫃ETF漲幅第六名，跟其他名列前十大漲幅的正向二倍比拚。

另外，原型股票ETF中還有1檔今日也是表現亮眼，漲幅居原型股票ETF第二名，就是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF（00757），除受惠成份股網飛財報亮麗超乎預期，周三大漲逾16%外，谷歌與阿里巴巴漲幅逾5%，貢獻也大，合力激勵今日的漲勢。

統一FANG+市場規模12.3億元，今日收在47.26元，漲幅4.33%，統計今年來漲幅6.49%，1年漲幅88.66%，單日漲幅居原型股票ETF第二名，且是所有上市櫃ETF漲幅第八名。

原型股票ETF漲幅前十名。(製表:記者楊伶雯)
原型股票ETF漲幅前十名。(製表:記者楊伶雯)

ETF 台積電

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