元大台股領航N緊跟台股 同創歷史新高

元大台股領航N （020020）上市後欣逢台股難得一見的大行情，掛牌後一路穩健上漲。2021年開紅盤牛氣沖天，今(21)日衝上6.69元，漲幅達33.8%，與台股同創歷史新高。

元大台股領航N能不斷創新高，主要歸功於指數成分股中領航龍頭的優異表現，尤其是占權重較大的台積電(+56%)、聯發科(+38%)、台達電(+57%)、鴻海(+51%)等領航股連番大漲的帶動，讓該ETN漲勢持續不斷。

元大台股領航N連結由台灣指數公司編製的特選台股領航報酬指數(代號:IR0136)。指數從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票，精選出15檔龍頭股做為成分股，且指數公司每年4月會進行定期審查。

元大台股領航N的指標價值與特選台股領航報酬指數完全連動，如果投資人看好指數成分股，買元大台股領航N就如同買進這15檔產業龍頭股的表現。

元大台股領航N最大的特色就是目前買1張只要幾千元，就可以輕鬆追蹤台灣15檔龍頭股漲跌；交易非常方便，只要原有證券帳戶，加簽風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股的配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值，沒有股利所得稅的問題。適合小資族及沒時間選股、看盤的投資人，用小錢就可以輕鬆參與台股趨勢行情。

元大證券說，ETN由證券商發行，並承諾在到期後，支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，除投資手續費用外，沒有追蹤誤差，商品價格簡單、透明。但仍要注意，投資人需承擔發行證券商的信用風險，且ETN設有到期日及提前到期的機制。