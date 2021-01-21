樺漢併子公司辦現增 國內外可轉債轉換價今同步調整

鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢（6414） 昨日公告，因辦理現增發行新股，可轉債 (CB) 轉換價格調整，CB2 轉換價調整為338.6元、CB3 轉換價為229.2 元、海外可轉債 (ECB) 也調整至387.65元，將於今(21)日起開始適用。

樺漢指出，因透過現增發行新股 354 萬股為對價受讓，與子公司 AIS(開曼) 進行股份交換，取得402.82萬股或37.64%股權，交易完成後樺漢將持有AIS(開曼) 全數股權，也將可認列100%獲利。

而因應現增導致股本變化，樺漢今也公告，調整國內外的可轉債轉換價，國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格，由349.2元調整為 338.6 元；國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格，由236.4元調整為229.2 元。至於海外第一次無擔保轉換公司債轉換價格，則由399.65元調整為387.65元。

樺漢指出，鑒於本公司欲加強結合彼此所長，提昇整體經營效益，共同布局機器視覺及AI人工智能應用市場，故擬以增資發行新股的方式，強化雙方合作綜效。預計產生之效益包含市場業務拓展及提高工業電腦全球市占率、產品技術提升及提升營運動能、優化組織及全球人力佈建資源，更重要的是對財務成長挹注獲利。

樺漢今日早盤股價平盤震盪。