瞄準Apple car供應鏈，鴻海真能從手機代工跨足電動車？老總：市場已經給了答案！

摘要 最近鴻海積極佈局電動車領域，上週和中國大陸最大民企汽車集團吉利合作，雙方將成立合資公司，從設計到生產，提供一站式服務，市場對鴻海的策略給予肯定，股價應聲上漲。作者認為這代表企業轉型的方向，讓投資人看到更多可能性；新冠肺炎發生，加速企業數位轉型，現在有資訊背景的技術長（CTO）最吃香，有可能被提拔為CEO。

這是鴻海最近一年第四個和電動車有關的布局，去年和裕隆旗下的電動車公司華創合資成立新公司，又和飛雅特克萊斯勒合作，年初宣布和中國大陸電動車業者拜騰聯盟，可以說全方位出擊，從零組件、平台到品牌整車，從中國大陸到全球。

市場對於鴻海轉型予以肯定，股價應聲大漲。一般來說股價上漲有兩個原因，一是公司達成了良好績效，創造高獲利；另一是企業轉型新方向，而未來領域非常具有前瞻性，給投資人帶來新希望，特斯拉和鴻海均屬於後者。

台積電不是靠講故事，完全是靠真本事，創造出超高獲利，以20元EPS，30倍本益比，達到600元股價！台灣大部分企業都屬於這種類型，沒有投機取巧，外資也是以基本面評價台灣企業。

但如果你拿鴻海股價和一些中國大陸企業做比較，你會相當不平衡。鴻海目前市值570億美元，其成立已超過40年。相較之下，成立10年的小米市值竟然高達940億美元。小米是美國打擊華為的最大受益者，華為倒下，但二軍的小米、Vivo、OPPO各個雞犬升天，業績大好。

但更離譜的是一些中國大陸電動車概念股。有一家蔚來（NIO）汽車去年年初差點掛掉，現在市值950億美元，比小米還高。另外2家小鵬397億美元，理想310億美元。特斯拉去年大陸Model 3賣出13.7萬輛，其餘電動車業者蔚來4.4萬輛，理想3.3萬輛、小鵬2.7萬輛，都只不過剛起步而已。

為什麼會這樣？因為有夢最美。當鴻海逐漸遠離蘋果手機概念股代工，變成「電動車概念股」後，投資人會發現，鴻海其實比蔚來、理想、小鵬這些公司有料太多了。鴻海有車、也有電；有設計又有製造，有中國品牌（吉利/拜騰）也有世界品牌（飛雅特），有整車及機殼，也有平台（和華創合作的MIH）和關鍵零組件。

如果蔚來汽車值950億美元，那麼鴻海至少應值1,000億美元以上，即現在價值的2倍。現在有分析師預估台積電股價可上800元，但我覺得鴻海200元也有可能，假如用電動車類比法。

然而鴻海未來不是沒有烏雲，最近蘋果Apple Car電動車計畫曝光，初步選擇的夥伴是韓國現代汽車。現代是韓國大財團，跨足汽車已有多年。

圖為現代汽車展示的電動車。路透

不過根據蘋果過去經驗，絕不會只選擇一個夥伴。鴻海拼命佈局電動車，就是要證明給蘋果看，台灣也會造車，並非只有手機而已。或許在不久將來，蘋果會選擇鴻海作為第二個電動車代工夥伴，畢竟過去鴻海長期幫蘋果代工手機。

企業的價值很難認定，特斯拉和亞馬遜賣的是「本夢比」，高達百倍，但傳統是「本益比」，最慘的是看資產來決定價值。美國半導體大廠英特爾上週宣布更換CEO，因為英特爾近期股價不振，目前市值只剩2,420億美元，不到台積電一半。

英特爾輸給台積電就是因為製程落後，技術是關鍵，因此新CEO一定要回歸技術本位。這牽涉到一個重點，到底一個企業需要什麼才能的人當CEO？50年前，歐美CEO多半是技術背景，後來轉成製造背景，因為需大量生產。80年代，行銷變得很重要，因為光生產不夠，還要會賣。90年代起，財務成為新寵，當時美國最成功的企業GE因為有GE Capital，獲利驚人。金融海嘯後，公司治理受到重視，法律人才崛起。

新冠肺炎發生，加速企業數位轉型，現在有資訊背景的技術長（CTO）最吃香，有可能被提拔為CEO。

展望未來，我認為台灣需要更多的CTO，但T不是「技術」（Technology），而是「轉型」（Transformation）。鴻海現在做的就是轉型，也就是做不一樣的事，但台積電還是在幹和過去相同的事，只是從3奈米變成2奈米及1奈米，所以長期鴻海比台積電更值得期待。這也是大立光最近股價慘跌原因，因為還是守在蘋果手機的領域。

但即使是轉型也有兩種類型，一種是「漸進式」（evolutionary），另一種是「破壞式」（revolutionary），台灣大部分屬於前者，美國和中國大陸卻是後者。企業越大，越難做破壞式創新，因為過去太成功，以致無法跳脫過去的範圍及模式，這就是成功陷阱。台積電之所以沒有被影響，是因為晶片應用領域擴張了，從手機到資料中心、雲端平台和電動車。

台灣產業正在邁向新領域，但我們可以更大膽（bold），從裝置（device）跨足應用場景。

想像力決定台灣的未來，有膽識者勝出！

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