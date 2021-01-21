聯發科氣盛 推新5G晶片

聯發科、高通昨（20）日同步推出新款5G手機晶片，聯發科以「打造用戶的非凡體驗」為訴求，高通則積極搶聯發科地盤，宣示要下更多中高階產品市占，兩大廠今年首度同步推新品直球對決，煙硝味濃厚。

聯發科昨天舉行「芯生．感觀」線上產品發表會，推出採用台積電6奈米生產的新年度首款旗艦產品「天璣1200」。高通則主打上一代旗艦晶片「驍龍865 Plus」升級版「驍龍870」，為其新一代旗艦晶片「驍龍888」陣營更添聲勢。

聯發科昨日線上產品發表會由無線通訊事業部總經理徐敬全主持，他在開場致詞中指出，聯發科憑藉過去多年在手機市場的經營與5G技術領先，加上2020年5G市場浪潮，先於2019年底推出「天璣1000」晶片，陸續在一年內推出高階、中高階與大眾化5G晶片，以滿足用戶需求，其銷售佳績也造就聯發科於去年第3季成為全球智慧手機晶片銷售量龍頭。

徐敬全說，2020年聯發科天璣系列5G晶片總銷售量超過4,500萬套，這樣的成績顯示該公司在全球手機晶片市場，已經占有重要的市場地位。

談到整體5G市場進展，徐敬全說，去年約有120家電信營運商建置5G，支援5G的手機出貨量達2億支，預計今年全球會有超過200家營運商布建5G，5G手機出貨量也將提升到超過5億支，市場規模較去年倍增，呈現高速增長，依然充滿很多機會。

他強調，聯發科在5G技術、產品與品牌端也持續投注很多努力，相信這些投入將化為用戶的非凡體驗。

根據聯發科揭露的訊息，天璣1200支持全球5G營運商的Sub-6 GHz全頻段，除了讓照相、影音與遊戲、功耗等體驗更升級，還強調支援5G高鐵模式與電梯模式，讓用戶即使在高鐵行駛中，也能保持較為高速的聯網狀態，走出電梯時也可以更快恢復5G連線。

高通昨天則推出驍龍870應戰，是上一代旗艦晶片驍龍865 Plus的升級版。高通強調，即使該公司已有最新一代旗艦晶片驍龍888，驍龍870仍有機會為其擴大產品線守備範圍，拿下更多中高階產品市占。