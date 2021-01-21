鴻海投資AI新創 助攻電動車

鴻海布局人工智慧（AI）再下一城。AI新創業者耐能智慧（Kneron）昨（20）日宣布，獲得鴻海與記憶體大廠華邦戰略投資。耐能主攻神經網路處理器和各種影像辨識軟體，將支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台，助攻鴻海發展自駕車事業。

耐能是備受矚目的AI新創公司，在鴻海、華邦之前，耐能已獲得香港首富李嘉誠創立的創投Horizons、高通、紅杉資本等大咖注資。

耐能表示，將與鴻海、華邦建立戰略合作夥伴關係，耐能也將加入由鴻海一手打造的MIH電動車開放平台，與鴻海共同合作開發汽車行業中的AI應用領域，同時也將和鴻海共同推進工業4.0。

外電報導，耐能創辦人暨執行長劉峻誠透露，耐能剛從鴻海集團和華邦募集一筆策略性融資。由於投資者的要求，他拒絕透露此次投資金額，但表示這是一筆「八位數」、亦即千萬美元以上的交易。

鴻海表示，投資耐能主要是扶植新創公司，若是耐能的AI晶片發展不錯，未來也可以採用。鴻海集團規劃F3.0轉型升級，鎖定電動車、數位健康、機器人三大產業，並布局人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術。

華邦指出，公司先前與耐能已有行銷及業務往來，耐能去年8月發表的最新「KL720」系統單晶片（SoC），就是搭載華邦的1Gb LPDDR3晶片，雙方在其它現有產品上亦有合作。

華邦強調，投資耐能是看好邊緣運算與AI發展，更進一步了解邊緣運算AI的科技趨勢與市場資訊，洞燭這塊新興領域對晶片的需求潮流，發展更符合客戶需要與市場脈動的記憶體解決方案。

耐能的產品包含完整的端到端軟、硬體解決方案，可在移動設備、筆電和IoT（包括智慧家居設備，監控，支付和智慧汽車）中實現設備上終端AI的運算。中國大陸空調公司格力和德國的自動駕駛軟體公司Teraki都是耐能的客戶。

根據耐能官網資料，該公司在2015年創立於美國聖地牙哥，主攻終端人工智慧軟硬體整合解決方案，目前在聖地牙哥、台北、深圳、珠海成立辦公室。