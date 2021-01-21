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科技業警戒 防疫措施升級

經濟日報 / 本報綜合報導

台灣本土新冠肺炎確診案例持續增加，科技業防疫等級同步升高。和碩集團旗下載板大廠景碩、台股家電股王禾聯碩都啟動員工分流上班機制；日月光、台灣大、友訊、智邦等大廠也著手評估「異地備援」計畫；鴻海、廣達等代工廠則將防疫規格提升至去年初疫情爆發的等級。

科技業全面防疫規格全面升級，就怕疫情影響員工健康，進而衝擊生產線運作。尤其台灣半導體、電子代工、網通等領域都在全球具有舉足輕重地位，若台廠生產受疫情影響而停擺，將嚴重衝擊全球科技業運作。

中央流行疫情指揮中心昨（20）日公布新增一例本土新冠肺炎確定病例（案870），為桃園部立醫院護理師（案839）的60多歲祖母。指揮中心也證實，台北知名會計師務所員工曾與本土案例案864短暫接觸，但是已居家隔離、採檢陰性，不算是確診者。

台灣疫情有升溫跡象，科技業防疫上緊發條，由原本要求員工或訪客進廠前量體溫、勤洗手、戴口罩等措施向上提升防範等級。景碩、禾聯碩率先啟動異地備援措施，其中，景碩針對非產線人員已有分批、多組人馬異地辦公，以應對可能影響。

禾聯碩則將一個部門拆成二至三個單位，在不同地區上班，分散風險。

台積電、聯電等半導體廠也高度戒備，降低員工染疫可能。封測龍頭日月光內部也正研擬重啟之前的員工分流上班計畫。

鴻海廣達與仁寶等組裝大廠同步拉高防疫層級，全面備戰，已經把防疫作為，恢復到2020年第1季時的作戰狀態，祭出完全封鎖策略，避免人員流動，禁止聚餐，以免疫情影響生產。

電信與網通業方面，台灣大繼取消大型尾牙後，也暫停各單位尾牙餐敘，並確認未來可異地備援及居家上班部署計畫，友訊也規畫必要時分組在家遠距工作，智邦則持續處於高度防疫狀態。

面板雙虎友達、群創，以及服務科技廠的竹科管理局，除加強日常的防疫管控措施，也擬妥異地備援、分流辦公的對策。

聯發科近期對公司電梯搭乘規範也趨嚴格，以往沒有太多限制，現在最多只能按照「九宮格」畫位來站，也就是一部電梯最多九個人搭。

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