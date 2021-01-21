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華邦 加入MIH平台

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

鴻海與華邦共同投資耐能有「弦外之音」。先前鴻海公布的MIH夥伴中，並未見到記憶體廠，華邦成為第一家協助鴻海造車的記憶體業者，兩強攜手搶食電動車龐大商機。

業界人士指出，電動車使用的電子設備比傳統汽車多數倍，對記憶體的需求暴增，華邦DRAM與編碼型快閃記憶體NOR Flash）兩大產品深耕車用多元，獲得多項車廠與國際認證。先前鴻海MIH平台匯集各領域夥伴，但欠缺記憶體資源，有了華邦奧援，對鴻海造車更添助力。

市場高度期待鴻海MIH平台切入Apple Car供應鏈，華邦不僅將提升各產品的出貨量，也有機會順勢打入Apple Car，為營運加溫。

華邦在車用領域有多項創舉，包括推出業界第一款Common Criteria EAL5+認證安全快閃記憶體裝置，並通過ISO26262 ASIL Grade D功能性安全認證，能提供故障偵測功能，滿足對資訊安全和功能性安全嚴格規範的汽車平台需求。

華邦也是目前唯一具有經過認證設計能力的安全快閃記憶體供應商，能減低和兼顧高功能性安全和高資安層級上的設計差異。

另外，在先進駕駛輔助系統（ADAS）應用中，DRAM主要使用在相關雷達與光達感測、鏡頭感測應用，此外、領域（Domain）控制器搭配的應用也不在少數。

在領域控制器應用中，由於需要計算頻寬與容量來處理各個感測器資訊，隨著感測器解析度提升，所需要的DRAM不管是容量或是頻寬都有提升的趨勢。隨著ADAS愈趨普及，車廠基於安全考量，對NOR Flash容量及用量需求愈高，也帶動NOR Flash車用需求持續攀升。

快閃記憶體 鴻海 NOR Flash

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