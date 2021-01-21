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遠距商機又爆發 急單來了

經濟日報 / 記者吳凱中張義宮╱台北報導

全球疫情升溫，視訊會議、遠距教學商機需求再度大爆發，宏碁、圓剛、圓展等筆電、視訊應用相關業者近期急單湧進。宏碁昨（20）日強調，目前需求仍大於供給，預期市場強勁需求將持續至可預見的未來；圓展則說，急單應接不暇，緊急規劃新增二條生產線因應，並擴大備料，力拚今年全球市占翻倍。

業界人士指出，筆電市場本來就很處於供不應求，全球疫情有惡化的趨勢，尤其亞太地區、南美洲等部分國家在疫情下，擴大採購Chromebook，將讓筆電缺貨狀況更惡化，筆電品牌廠忙翻天。

宏碁表示，目前需求仍大於供給，預期強勁市場需求將持續至可預見的未來。華碩也已「超前部署」，針對2021年需求跟關鍵零組件供應商簽約，目前訂單能見已看到第2季。

全球視訊會議解決方案大廠圓展則說，旗下主力產品視訊會議、遠距教學、實務投影機，以及辦公室用的USB攝影機，近期都因為疫情升溫而出現急單，客戶都要求一個月內交貨，以歐美市場為主。

疫情 筆電 視訊

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