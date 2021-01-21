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耐能智慧創辦人出身成大 構想前瞻

經濟日報 / 記者康陳剛、編譯林奕榮／綜合報導

成立僅六年的新創公司耐能智慧不僅吸引鴻海、華邦電戰略投資，更早之前，耐能已獲得阿里巴巴、中華開發資本、高通、奇景光電、紅杉資本，以及李嘉誠旗下維港投資等大咖青睞而注資。吸引他們的關鍵，就是創辦人暨執行長劉峻誠對人工智慧（AI）晶片的前瞻構想：打造「讓手機、自駕車都擁有AI功能的晶片」。

2015年，耐能在美國聖地牙哥成立，創辦人劉峻誠當時還不到40歲。出身成大、擁有UCLA電子工程博士學位的他，創業前曾於三星、晨星與高通等知名大廠任職；在高通任職期間，還領導研發團隊獲得九個核心技術專利，榮獲公司的ImpaQt研發大獎。

耐能的主要產品是軟硬整合解決方案，包括終端專用的AI晶片及各種影像辨識軟體，提供現在相當火紅的「邊緣運算」技術。過去兩年，接連推出AI晶片KL520、KL720，規格受到國際研究機構認可，被EETimes和Gartner視為與英特爾、輝達等廠商同等級的產品。

耐能在加入鴻海的MIH電動車平台後，能否快速推進電動車應用，甚至成為台灣下一家獨角獸，海內外產業界高度關注。

晶片 高通

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