ASML財報靚 帶旺協力廠

艾司摩爾（ASML）20日公布上季財報和本季財測優於預期，也對未來需求感到樂觀，可望受惠於人工智慧、高性能運算和5G網路的發展。

法人指出，艾司摩爾是半導體先進製程關鍵極紫外光（EUV）獨家供應商，該公司樂觀後市，有助家登、帆宣等協力廠營運。

艾司摩爾去年營收達140億歐元，其中45億歐元來自於31台EUV系統，業界預料，相關系統設備過半都是供給台積電先進製程所需。

艾司摩爾看旺後市，其EUV機台次系統模組代工廠帆宣同步受惠，訂單滿手，截至去年底的已訂未交在手訂單為242億元，訂單能見度直達今年底。

艾司摩爾20日發表上季財報，去年最後三個月營收43億歐元，淨利14億歐元，高於前一年同期，也優於分析師預期。艾司摩爾並預期，本季營收介於39億至41億歐元之間，毛利率增至51%，高於市場預估。今年全年的財測指引維持不變，預期營收約可成長10%至15%。