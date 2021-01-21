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資通、電子 海外生產比滑落
經濟部昨（20）日指出，去年全年外銷訂單海外生產比攀升至54%，為四年來新高。經濟部統計處長黃于玲指出，資訊通信、電子產品、電機產品海外生產比重較前一年滑落，反映生產線移回台灣或是國內生產增加之情況。
經濟部統計處指出，去年12月海外生產比為54.9%，較去年11月59.2%下降4.3個百分點，較去年同月提高1.3個百分點；而全年海外生產比平均為54%，較2019年上升1.5個百分點。
黃于玲分析，近月訂單海外生產比攀升，主要是因為資訊通信產業接單大幅成長所致。
她指出，進一步比對各別產業海外生產比發現，包括資訊通信、電子產品、電機產品海外生產比重，較前一年分別減少0.8個、1.8個及0.5個百分點。
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