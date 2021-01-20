仁寶第1季淡季業績將有旺季水準 訂單看到上半年

仁寶（2324）2020年筆電與非筆電產品，合計突破1億台的歷史新高之後，2021年筆電將再成長高個位數，非筆電持續兩位數成長，續創新高，受到疫情在全球有加重的趨勢下，訂單能見度直達上半年，2021年第1季淡季業績將有旺季水準的表現。

仁寶2020年筆電與非筆電產品出貨量超過1億台，其中筆電為4800萬台，至於2019年產品的合計出貨量為9,200萬台，其中筆電為4600萬台，仁寶發言人呂清雄表示，預期2021年筆電將高個位數成長，非筆電仍然雙位數成長，持續挑戰新高。

展望2021第1季，呂清雄表示，客戶為避免重蹈2020年第1季工廠關閉的覆轍，目前持續拉貨，雖然面臨缺料危機，但仁寶的採購數量在業界數一數二，受到的衝擊較小，加上大陸疫情也加重，並呼籲不要春運，留在工廠過年，使得今年農曆年的工廠員工數量，將比往年要多，也使得第1季淡季，將有旺季的水準，訂單能見度看到今年上半年。

在產能方面，仁寶目前稼動率維持在高檔，越南二廠新廠因為疫情延宕工程，二廠產能將在2021下半年開出，迎接旺季需求，至於印度設廠？目前沒有規劃。

仁寶目前主力客戶包括戴爾、聯想與宏碁等筆電品牌，至於非筆電產品方面，包括iPad系列產品、Apple Watch，亞馬遜智慧音箱，Google的新款智慧手機，以及5G的IoT裝置等產品。

針對IoT裝置與智慧醫療產品，仁寶今天也首度跨足科技育兒消費品市場，發表首款「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，可以說是育兒神器，並擁有哭聲偵測、智慧拍照及音樂即時安撫三大功能，搶攻育兒精品市場。

仁寶設計長暨創意中心資深副總陳禧冠表示，pixsee AI智慧寶寶攝影機是在仁寶平鎮廠自行生產，每日產能約100台，2021年可望產出約3.5萬台，未來隨產品放量出貨，可能會增加自動化比例。

仁寶表示，世界各國包括台灣生育率持續下降，但育兒商品市場反而持續壯大，台灣2020年甚至有雙位數成長的亮眼成績。看好育兒商品精品、精緻化趨勢，仁寶在台灣、大陸等市場站穩腳步後，未來也搶進購買力較強的英語系國家。