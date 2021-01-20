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日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

聯發科去年奪中國大陸智慧手機晶片龍頭 今年再衝刺

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科。 報系資料照
聯發科。 報系資料照

根據市調機構調查，聯發科旗下的天璣系列5G手機晶片銷售頻傳捷報，且快速填補海思受到制裁產生的缺口，助攻聯發科去年躍居中國市場最大的智慧型手機行動處理器供應商。聯發科昨（20）日預估，今年全球5G手機晶片將由去年的2億支倍增至5億支，因此也乘勝追擊，推出新一代旗艦級晶片天璣1200搶市。

根據市調單位 《CINNO Research》 的最新調查數據顯示，2020 年中國市場智慧型手機處理器出貨量為 3.07億顆，年減下滑 20.8%。高通 (Qualcomm) 在中國智慧型手機市場的出貨量，衰退48.1%。

華為旗下的海思，受到美國制裁，去年下半年出貨量受挫，也讓海思去年全年手機晶片出貨減少17.5%。

反觀聯發科、蘋果卻在中國市場大幅持續攻城掠地 ，聯發科去下半年在中國的市占率呈現爆發式成長，出貨量占比達到 31.7%，首次成為中國市場最大的智慧型手機行動處理器供應商。

這項調查報告指出，聯發科勇奪去年中國手機最大供應商，歸功於旗下中高階 5G 行動處理器，包括天璣 800、天璣 720這兩大平台，在華為、vivo、OPPO、小米等四大手機大品牌同步支持下，讓聯發科成為美中貿易戰，供貨中國手機品牌最多元的手機晶片廠。

聯發科挾去年輝煌的戰功，昨天也正式發表最新一代5G手機單晶片天璣1200及1100，擴大全球5G手機晶片市占率。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，去年聯發科技推出天璣1000、800和700三款5G行動晶片系列，在全球市場獲得熱烈回響，共銷售4,500萬套，預估今年全球5G手機銷售將由去年的2億支倍增至5億支，看好聯發科新手機晶片今年銷售表現。

聯發科最新5G旗艦級系統單晶片—天璣1200與天璣1100，採用台積電6奈米先進製程，強調在5G、AI、拍照、影片、遊戲等全方面都具備超越同級手機表現。這次發表會也獲中國移動、中國電信及中國聯通等中國三大電信營運商、OPPO、Vivo、紅米等中國三大手機廠力挺，將推出搭載這顆新單晶片的手機產品，搶食5G手機商機。

智慧型手機 中國移動 聯發科

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