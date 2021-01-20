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日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

資通訊、電子旺破紀錄 2020全年外銷訂單創歷史新高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

新冠肺炎疫情陰霾下，全年外銷訂單反創歷史新高！經濟部今（20）日公布12月與2020年全年外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，去年全年外銷訂單金額5336.6億美元，創下歷史新高，年增10.1％。其中，資通訊產品、電子產品受益於遠距商機和新興科技需求，全年訂單金額雙雙破歷年紀錄。

統計處表示，新冠肺炎疫情延燒全球之下，因各國實施嚴格防疫管制措施，重創去年第一季接單動能，不過，疫情催化宅經濟商機崛起，加上5G、高效能運算等新興科技應用帶動接單逐季成長，使科技類貨品全年接單表現亮眼，傳統貨品則在各國陸續重啟經濟活動，需求緩步回升下，下半年接單動能逐漸恢復，也讓2020年全年外銷訂單創下歷年新高紀錄。

統計處指出，受惠宅經濟及新興科技應用需求續增，加上國際品牌智慧手機遞延上市效應，帶動科技類貨品接單明顯成長；傳統貨品也隨市場需求回溫，以及產品價格上揚，主要貨品接單均呈二位數成長，12月外銷訂單605.5億美元，年增38.3%，寫下2010年4月以來最大漲幅；同時，2020年第四季外銷訂單1699.2億美元、年增25.3%，同樣也創下2010年第三季以來最大增幅。

資訊通信及電子產品仍是單月表現最亮眼的貨品項目，統計處表示，由於遠距商機持續發酵，國際品牌智慧手機遞延銷售效應，加上5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求續增，資訊通信及電子產品分別年增38.2%及58.4%。

傳統貨品方面，由於國際油價回升、市場需求漸增，外界預期全球市場今年將回溫，都支撐化學品訂單釋放出來，去年12月化學品年增15.4%，終於終止連續24個月負成長態勢。

統計處表示，今年1月外銷訂單預估年增44.5％到48.7%之間，黃于玲指出，主因去年農曆年假是從1月底開始，因此基期較低。另外，雖然第一季為電子產業傳統淡季，加上疫情、美中貿易戰不確定性，恐抑制接單成長動能，不過5G、高效能運算、車用電子等新興科技持續擴展、國際原物料價格逐步回升，又有肺炎疫苗陸續開發休息，全球經濟可望逐漸回穩，進而推升外銷接單成長動能。

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