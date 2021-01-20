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聯發科：不排除和新榮耀深入合作

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
聯發科（MediaTek）20日舉辦天璣新品線上發布會。 圖／取自騰訊新聞《一線》
聯發科（MediaTek）20日舉辦天璣新品線上發布會。 圖／取自騰訊新聞《一線》

聯發科副總經理暨無線通信事業部總經理徐敬全今（20）日表示，聯發科不排除和新榮耀進行深入合作，目前還在評估中。

聯發科（MediaTek）20日舉辦天璣新品線上發布會，正式發布全新的天璣旗艦5G移動晶片—天璣1200與天璣1100。

騰訊新聞《一線》報導，聯發科副總經理暨無線通信事業部總經理徐敬全在接受專訪時表示，「聯發科和很多手機廠商都有合作，榮耀是一家全新的手機廠商，未來不排除有更深入的合作。」

據了解，全新的榮耀手機將在1月22日對外發布從華為分離後的首款旗艦機榮耀V40系列。

《一線》報導，雖然之前傳聞高通與榮耀已達成合作，但從時間上來看，聯發科晶片首發的可能性更大。且市場評估，榮耀V40將會搭載聯發科天璣1000系列。

報導還指，榮耀與聯發科一直都保持着密切的合作。去年榮耀總裁趙明就曾公開表示，未來將會與聯發科的5G Soc有合作。

他還透露，榮耀團隊在已經採用聯發科處理器的智能手機上，對系統UI和底層核心進行了兼容性的調教和優化，以適應聯發科的處理器晶片。

在大陸的聯發科天璣新品發布會現場上，多家行業生態合作伙伴聯合出席，包括Arm、中國移動、中國聯通、中國電信、慧鯉科技Tetras.AI、虹軟科技ArcSoft、極感科技JIIGAN、騰訊游戲等，與聯發科在產品和技術上的深度合作。

同時，多家OEM廠商對聯發科天璣新品表示支持，包括小米、vivo、OPPO、realme等，並預告終端將在2021年陸續上市。

聯發科 榮耀 天璣

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