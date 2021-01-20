創見推高階讀卡機與記憶卡 鎖定專業攝影族群

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組廠創見（2451）今（20）日推出CFexpress Type B讀卡機RDE2和CFexpress 820 Type B記憶卡，兩項產品皆鎖定專業攝影族群，完整保存每一精彩瞬間，優異的效能可有效縮短影像後製所需的傳輸時間，提升攝影師的工作效率。

創見表示，CFexpress Type B RDE2讀卡機是專為專業攝影師使用的CFexpress記憶卡所設計，搭載USB 3.2 Gen 2x2傳輸介面，傳輸速率可達20Gbps，節省更多影像傳輸時間；為方便專業人士連接不同規格的個人電腦與平板裝置，創見同時提供USB Type-A和Type-C兩種傳輸線，靈活性大大加分。

RDE2讀卡機的太空灰機身以鋁合金打造，展現成熟與時尚的基調，再以半透明橡膠套包覆，不僅防刮抗磨，更能防滑隔熱。不論是在嚴寒或酷暑，此款性能與外觀兼具的讀卡機皆能提供穩定可靠的傳輸表現。

至於CFexpress 820 Type B記憶卡採用NVMe PCIe Gen 3x2傳輸介面，讀寫速度分別高達每秒1,700 MB和1,300 MB，適用於高階單眼相機與攝影機，不論是戶外運動攝影、生態記錄，或極限運動等拍攝主題皆能完整捕捉精彩時刻，拍攝過程快速又流暢，高達512GB的儲存容量可儲存4K影片和上千張RAW照片。

創見強調，CFexpress 820 Type B 記憶卡均經過嚴格的環境測試，在-10°C到70°C的極端溫度下仍可穩定運作。

創見 記憶卡

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