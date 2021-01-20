仁寶推育兒神器 pixsee AI智慧攝影機解決新手爸媽煩惱

面對人工智慧（AI）新時代來臨，仁寶（2324）近年積極布局智慧醫療，今年更拓展全齡智慧健康照護等產品，今（20日） 宣告首度跨足科技育兒消費品市場，發表首款「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，可以說是育兒神器，並擁有哭聲偵測、智慧拍照及音樂即時安撫三大功能，搶攻育兒精品市場。

仁寶設計長暨創意中心資深副總陳禧冠表示，新品發想主要是因應台灣高齡化、少子化趨勢來臨，仁寶發現許多新世代父母對生活品質的重視，希望透過科技力降低育兒負擔。仁寶董事長許勝雄長久關心台灣生育率下滑問題，10年前就在集團就提出生育送6.6萬元紅包，至去年初已送出超過2億元。

陳禧冠指出，仁寶會持續拓展育兒產品市場，首度推出的Pixsee AI智慧寶寶攝影機是高階產品，建立市場名聲後，未來也會開發中高階及低階產品。Pixsee AI智慧寶寶攝影機是在仁寶平鎮廠自行生產，因採用手工生產，因此目前每日產能約100台，今年可望產出約3.5萬台，未來隨產品放量出貨，可能會增加自動化比例。

仁寶表示，世界各國包括台灣生育率持續下降，但育兒商品市場反而持續壯大，台灣2020年甚至有雙位數成長的亮眼成績。看好育兒商品精品、精緻化趨勢，仁寶創意中心也看中這塊市場，以定位高階產品的pixsee AI智慧寶寶攝影機作為敲門磚，初步在台灣、中國大陸等市場站穩腳步後，未來也目標搶進購買力較強的英語系國家。