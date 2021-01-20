IDC調查 全球重點區十大雲端採用趨勢

根據國際數據資訊（IDC）Cloud Pulse 2020 企業調查研究顯示，北美，西歐和亞太區有以下十大雲端採用發展趨勢及差異。

一、2021年雲端投資將顯著增加

北美和亞太地區有超過40%的企業客戶將在2021年大幅增加其在雲端運算上的支出，歐洲則僅有27%。IDC預期關注營運敏捷靈活的企業，將逐步適應由疫情引起的危機，並將更多的工作負載轉移到雲中。

二、多雲架構將是趨勢

從區域的角度來看，美國在採用多雲服務的市場領先性最高，這與Amazon Web Services、Microsoft、Google，IBM等雲端服務先區與創新者都是美國公司有關。相對於美國，亞洲和歐洲在採用多雲架構方面相對保守，但在未來5年中，將經歷巨大的變革。歐洲雲端平台（GAIA-X）計畫有可能會改變遊戲規則、刺激雲生態系統和採用多雲架構。

三、AI / ML將大量用於雲營運

隨著多雲的普及成為主流，企業需要先進的工具來監控、管理和保護所有雲端資源（虛擬機，容器，應用程序，儲存，網路等）。在檢測入侵、攻擊和入侵方面，AI / ML遠遠優於傳統方法。未來雲端運算及雲端部屬維運等工作將朝向AIOps發展。以區域別的角度來看，目前，北美和亞洲使用人工智慧進行雲端運算的比例是歐洲的兩倍。

四、雲端基礎架構及資安將是雲端運算主要投資方向

根據IDC調查，北美有關雲端運算的前三大投資方向，分別是於雲端管理、企業應用和安全性。歐洲的雲端投資重點則會聚焦在雲端基礎架構、安全性和人員培訓。亞太地區的雲端服務投資則與美國相似，安全性、企業應用與雲端基礎架構是最重要的三大投資方向。

五、企業轉型與雲密不可分

未來5年，企業將透過雲端服務實踐數位轉型。亞洲十分看好業務轉型（BX）和IT轉型（ITX），積極以5G，人工智慧，區塊鏈，金融科技，數位貨幣，機器人技術，物聯網，自動駕駛汽車，智慧城市和量子計算等新興技術予以實踐。歐洲則較為落後美國及亞洲。根據IDC調查數據，北美、歐洲與亞洲在未來5年計畫透過數位轉型顛覆產業遊戲規則的比例分別是46%、28%與70%，顯見亞洲企業在數位轉型的積極程度。

六、企業將更大膽創新

與歐洲的企業用戶相比，北美和亞洲的企業都更願意冒險並採用新興、甚至且未經測試的新技術。這種勇敢的態度將有助於其刺激創新、創建新的數位戰略、建立韌性跟擴大市占，對未來的企業轉型扮演關鍵推動角色。

七、應用程式間的交互將消除訊息孤島

各區域企業皆認為，未來企業的應用程式將更互通與依賴，這種講求互通的應用程序將消除企業內的應用孤島問題，從而提升效率。應用程序之間的無縫交互也將消彌數據孤島問題，讓企業可以更具洞見的方式擬定發展策略規劃、改善客戶體驗與優化業務流程。此外，未來的應用程式都是雲端原生服務、朝模組化發展，可以標準的應用程式介面（API）相互溝通。

八、在雲端環境開發、布署與維運應用程序

33%的北美企業會在雲端環境中開發、布署與維運應用程序，其次是亞洲與歐洲。歐洲的佔比只有21%，這與歐洲的法規規範等議題有關，不過，這不代表全然無機會，可以從整體持有成本（TCO）與投資報酬率（ROI）等角度向企業展示雲端服務有利於優化營運成本，落實安全管理，從而鼓勵企業上雲。

九、未來兩年最關鍵的工作負載：CRM、ERM、Big data 跟 SCM

未來兩年，雲端服務上的關鍵工作負載是什麼？在北美、歐洲和亞洲，顧客關係管理（CRM）和企業資源規劃管理（ERM）同時占據第一名和第二名。歐洲和亞洲的第三名集中在大數據，北美地區位居第三的工作負載是供應鏈管理（SCM）。

十、僅採用公有雲服務的市場策略

基於法規、隱私權與公司治理等考量，歐洲企業僅採用公有雲服務的可能性較北美與亞洲兩個區域為低、僅10%，因此，雲端服務供應商必須能因應客戶需求提供更好的私有雲服務，以兩全其美的方式，滿足企業對安全、合規與公有雲服務的需求。

IDC台灣企業應用研究經理蔡宜秀總結：「上雲是必然趨勢，台灣也不例外，因應法規、隱私、安全、投資效益等考量，未來兩年，台灣企業將以多雲架構為基礎，預估台灣將有30%的企業會將應用程式布署在支援容器化技術的多雲環境，藉此提升資訊系統架構的佈署與管理彈性，更好的支持企業營運業務」。