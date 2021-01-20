仁寶搶攻育兒消費市場 推出首款AI智慧寶寶攝影機

面對AI智慧新時代來臨，仁寶（2324）近年積極佈局跨界智慧醫療領域，今年更拓展全齡智慧健康照護等相關產品，今（20）日仁寶宣告首度跨足科技育兒消費品市場，發表首款「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，結合IoT物聯網、AI智慧，由iF Award金質獎設計團隊重磅打造，使傳統寶寶監視器搖身成為創新時尚的AI智慧褓母，並且與台灣最大母嬰通路杏豐實業攜手拓展新市場。

仁寶創意中心資深副總陳禧冠表示，pixsee積極佈局全球，希望幫助世界各地的父母與寶寶、爺爺奶奶與孫兒，減少身隔遙遠異地的擔憂；透過pixsee全家都能看著寶寶一天天成長，保持家人間緊密的聯繫，降低疫情隔離的焦慮感、這也是仁寶大家長許董事長所願、為人類創造更多幸福，未來仁寶將持續精進技術往創新智慧科技發展。

pixsee擁全球200萬筆新生兒哭聲大數據並以AI分析，即時哭聲翻譯掌握寶寶生理狀況，讓新手爸媽面對寶寶哭不再焦慮；智慧神拍功能，無論哭臉、笑臉或家人互動，pixsee AI智慧拍照的神奇視角，讓寶寶生活照更生動有趣！AI智慧音樂，超靈敏聲音偵測，寶寶哭隨即播放安撫音樂，是寶寶成長的陪伴小精靈，更有微軟Azure商業等級雲端資料防護的加持，完善保護全家個資。