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聯發科新5G手機晶片 獲中國電信手機廠力挺

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

手機晶片廠聯發科發（2454）今日正式對外布最新5G旗艦級系統單晶片—天璣1200與天璣1100，採用台積電6奈米先進製程，強調在5G、AI、拍照、影片、遊戲等全方面都具備超越同級手機表現，這次發表會也獲中國移動、中國電信及中國聯通等中國三大電信營運商、OPPO、Vivo、紅米等中國三大手機廠力挺，將推出搭載這顆新單晶片的手機產品，搶食5G手機商機。

今天的產品發表會以預錄方式透過Youtube在線上向全球發表，由聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全主持。

徐敬全表示，去年聯發科技推出天璣1000、800和700三款5G行動晶片系列，在全球市場獲得熱烈回響，共銷售4,500萬套，凸顯聯發科的雙載波5G手機單晶片，在技術能力和技術突 破，獲得合作夥伴和消費者高度認可。

他指出，今年聯發科透過技術端、產品端、品牌端持續創新及投入，推出更高性能表現的天璣1,200 5G手機單晶片，將為使用者帶來更卓越、更豐富的使用體驗。

天璣1200採用台積電6奈米先進製程，中央處理器（CPU）採用1+3+4的旗艦級三叢架構設計，包含一個主頻高達3.0GHz的Arm Cortex-A78超大核，搭配九核GPU和六核聯發科技APU 3.0，以及雙通道UFS 3.1，平台性能大幅提升。

聯發科並以夜拍、逆光拍攝、展現以獨家發展的Staggered 4K HDR影像技術，為使用者帶來更豐富的拍照、影像、直播等多媒體創作方式，以及更精緻的行動視覺享受，明顯迎合時 下直播主線上直播或拍攝影像上傳抖主及Youtube的玩家。

在遊戲表現上，天璣1200搭載了全新升級的聯發科技HyperEngine 3.0遊戲優化引擎，在網路優化引擎、操控優化引擎、智慧負載調控引擎、畫質優化引擎四大核心特性上，帶來了產業領先的創新技術。

聯發科並宣布，HyperEngine也首次與騰訊及王者榮耀等廠商合作，在遊戲開發中導 入圖形關鍵技術光線追蹤（Ray Tracing），為遊戲廠商、開發者、終端提供強大的圖形處理能力，讓手遊玩家有更真實的畫面體驗。

聯發科 手機廠 天璣

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