ASML去年Q4營收超標 預期今年持續成長

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾 （ASML） 今（20）日發佈2020年第4季及全年財報，ASML總裁暨執行長溫彼得 （Peter Wennink） 表示，去年第4季的營收達到43億歐元，高於財測，主要受益於新增的DUV出貨和系統升級收入。在該季完成9台EUV系統出貨，並認列8台EUV系統的營收。該季新增訂單金額達到42億歐元，其中11億歐元來自6台EUV系統訂單。

艾司摩爾2020年第四季銷售淨額 （net sales） 為43億歐元，淨收入 （net income） 14億歐元，毛利率 （gross margin） 52%，新增訂單金額42億歐元。合併2020年全年營收達140億歐元，淨收入36億歐元，毛利率48.6%。ASML同時公布2021年第一季財測，預估淨收入約39億到41億歐元，毛利率則落在50%~51%之間。ASML計劃宣布2020年的總股息為每股普通股2.75歐元（增長15%）。

2020年艾司摩爾總營收達140億歐元，其中的45億歐元來自於31台EUV系統。溫彼得指出 ：「對於ASML來說，2020年不論在銷售或獲利能力上，都是強勁成長的一年。展望2021年，不論消費性電子、車用晶片和工業市場都積極佈建數位基礎設施並持續創新技術，這些都驅動邏輯晶片和記憶體晶片客戶對於我們全系列產品的需求，因此，我們預期公司今年的業務將持續成長。」

艾司摩爾預期，2021年第一季的營收約落在39億歐元到41億歐元間，毛利率約50%~51%，研發成本約6.2億歐元，管銷費用約1.65億歐元，預估2021年年化有效稅率約14%~15%。