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聯發科發表5G旗艦晶片天璣1200 採台積電6奈米製程生產

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（20）日發表最新5G旗艦晶片天璣1200，採用台積電（2330）6奈米製程生產，並公布將由小米旗下紅米品牌手機擔綱首發。

聯發科今日舉行「芯生．感觀」線上產品發表會，由該公司無線通訊事業部總經理徐敬全主持。

徐敬全提到，在一年內，聯發科推出5G高階、中高階與入門級晶片，滿足用戶對於高速傳輸的需求，其銷售佳績也造就該公司於去年第3季已經成為全球手機晶片銷售第一名。2020年聯發科天璣系列5G晶片總銷售量超過4,500萬套，在全球手機晶片市場已經占有很重要的市場地位。

談到5G市場，徐敬全說，去年約有120家營運商建置5G，支援5G的手機出貨量達2億支，預計今年將有200家營運商支援5G，而5G手機出貨量也預計將提升到5億支。今年5G市場規模可謂將倍增，呈現高速增長的局面，依然充滿很多機會，而聯發科也持續投注很多努力，希望將這些努力化為用戶的非凡體驗。

5G 手機 晶片 聯發科

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