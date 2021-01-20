海大研發玉山衛星 最快22日晚間美國升空

海洋大學研發「玉山衛星」最快在台灣時間22日晚間，搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭於美國卡納維爾角基地升空。海大表示，這是國內首次大規模立方衛星發射活動。

國立台灣海洋大學今天發布新聞稿指出，海大運輸科學系副教授高聖龍團隊研發自動識別系統（AIS）及自動封包回報系統（APRS）裝載於玉山衛星，AIS可蒐集全球海上交通資料與海水文氣象的大數據資料。

海大表示，團隊經由副校長李明安輔導，針對玉山衛星與AIS海大地面站應用於漁業資源管理與海上氣象資訊蒐集，並對沿海地區廣播水文氣象資訊，提升漁場管理的效率與效能，全面監測海事交通。

海大指出，玉山衛星上的APRS接收器，也能接收車輛APRS發射器發出的訊息監控交通，且可接收地面裝置發出的APRS訊息，進行大範圍的環境監測。

海大表示，科技部民國109年啟動小型立方衛星計畫，由國家實驗研究院國家太空中心公開遴選3組立方衛星研發團隊，製作1.5U、2U、3U立方衛星，皆由國內團隊自主研製，分別取名為玉山、堅果、飛鼠衛星，軌道高度在450至600公里間。

海大研發的「玉山衛星」尺寸1.5U，是3組立方衛星最小，一個單元（1U）為邊長10公分的立方體，每單位重量不超過1.33公斤，立方衛星優點為成本較低，適合實驗性質及先期驗證性質任務，標準化、模組化規範也可減少運輸與發射成本。