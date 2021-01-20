IDC：北美、西歐、亞太 2021年雲端投資顯著增加

據國際數據資訊（IDC）Cloud Pulse 2020 企業調查研究顯示，今年北美和亞太地區有超過40％的企業客戶，將在2021年大幅增加其在雲端運算上的支出，歐洲則僅有27％。IDC預期關注營運敏捷靈活的企業將逐步適應由疫情引起的危機，並將更多的工作負載轉移到雲中。

根據IDC調查，北美有關雲端運算的前三大投資方向，分別是於雲端管理、企業應用和安全性。歐洲的雲端投資重點則會聚焦在雲端基礎架構、安全性和人員培訓。亞太地區的雲端服務投資則與美國相似，安全性、企業應用與雲端基礎架構是最重要的三大投資方向。

未來五年，企業將透過雲端服務實踐數位轉型。亞洲十分看好業務轉型（BX）和IT轉型（ITX），積極以5G，人工智慧，區塊鏈，金融科技，數位貨幣，機器人技術，物聯網，自動駕駛汽車，智慧城市和量子計算等新興技術予以實踐。歐洲則較為落後美國及亞洲。根據IDC調查數據，北美、歐洲與亞洲在未來五年計畫透過數位轉型顛覆產業遊戲規則的比例分別是46％、28％與70％，顯見亞洲企業在數位轉型的積極程度。

基於法規、隱私權與公司治理等考量，歐洲企業僅採用公有雲服務的可能性較北美與亞洲兩個區域為低、僅10%，因此，雲端服務供應商必須能因應客戶需求提供更好的私有雲服務，以兩全其美的方式，滿足企業對安全、合規與公有雲服務的需求。

IDC台灣企業應用研究經理蔡宜秀表示，上雲是必然趨勢，台灣也不例外，因應法規、隱私、安全、投資效益等考量，未來兩年，台灣企業將以多雲架構為基礎，預估台灣將有30%的企業會將應用程式佈署在支援容器化技術的多雲環境，藉此提升資訊系統架構的佈署與管理彈性，更好的支持企業營運業務。